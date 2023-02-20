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Коммерсантъ FM
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Россия стала главным торговым партнером Грузии

По данным правительственного агентства статистики, в январе 2023 года торговый оборот между Грузией и РФ составил $263,6 млн. По этому показателю Россия впервые за долгие годы опередила Турцию ($196,1 млн). На третьем месте — Азербайджан ($120,4 млн).

Соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» неоднократно обвиняли правящую партию «Грузинская мечта» в «привязывании» страны к российской экономике. Особенно в части импорта российских нефтепродуктов (рост этой статьи импорта и определил выход РФ на первое место), а также быстрого роста экспорта грузинского вина, сельхозпродукции и минеральной воды на российские рынки. В минувшем январе экспорт в РФ вырос на 105% по сравнению с январем 2022 года.

Впрочем, правительство Ираклия Гарибашвили не видит для страны ничего опасного или неприемлемого в торгово-экономических связях с Россией. В первую очередь именно благодаря им, а также российскому туризму и иммиграции из РФ за последний год Грузия добилась двузначного роста ВВП, а рейтинговое агентство Fitch впервые повысило кредитный рейтинг страны до BB с позитивным прогнозом.

Всего в январе 2023 года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил $1461,8 млн, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Георгий Двали, Тбилиси

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