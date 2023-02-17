Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области на трассе М-5 произошло смертельное ДТП с грузовиками

Авария с участием большегрузов произошла в Самарской области в пятницу ночью на трассе М-5 «Урал». Происшествие случилось в 00:15 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Грузовик MAN под управлением водителя 1965 года рождения, буксируя на жесткой сцепке автомобиль этой же марки, ехал во время снегопада со стороны Самары в направлении Москвы, на 898,5 км выехал на встречную полосу и врезался в другой грузовик MAN, которым управлял водитель 1972 года рождения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате аварии один из водителей скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи». Пассажир одного из грузовиков, мужчина 1964 года рождения, получил травмы и был госпитализирован.

Спустя пять минут из-за предыдущей аварии на указанном участке произошло еще одно ДТП с шестью машинами: JAC, Volkswagen Passat, MAN, «Дас» и двум «ГАЗелями». Пострадал водитель автомобиля JAC.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...