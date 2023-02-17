В Самарской области на трассе М-5 произошло смертельное ДТП с грузовиками

Авария с участием большегрузов произошла в Самарской области в пятницу ночью на трассе М-5 «Урал». Происшествие случилось в 00:15 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Грузовик MAN под управлением водителя 1965 года рождения, буксируя на жесткой сцепке автомобиль этой же марки, ехал во время снегопада со стороны Самары в направлении Москвы, на 898,5 км выехал на встречную полосу и врезался в другой грузовик MAN, которым управлял водитель 1972 года рождения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате аварии один из водителей скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи». Пассажир одного из грузовиков, мужчина 1964 года рождения, получил травмы и был госпитализирован.

Спустя пять минут из-за предыдущей аварии на указанном участке произошло еще одно ДТП с шестью машинами: JAC, Volkswagen Passat, MAN, «Дас» и двум «ГАЗелями». Пострадал водитель автомобиля JAC.

Георгий Портнов