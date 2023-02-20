В обход препятствий

В Республике Мордовия продолжается строительство самого дорогостоящего за всю историю субъекта инфраструктурного объекта — участка трассы М-5 «Урал», который пройдет в обход населенных пунктов Умет, Аким-Сергиевка и Зубова Поляна. Большая часть дороги протяженностью более 57 км прокладывается заново, цена работ превышает 19 млрд рублей.



По данным дорожников, работы на объекте ведутся строго по графику и почти половина из них завершена, степень готовности составляет 46,7% и это именно тот показатель, который должен быть на сегодняшний день. Строительство финансируется из федерального бюджета по национальному проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги, заказчиком выступает структура Росавтодора ФКУ «Поволжуправтодор», а подрядчиком — крупная компания, построившая уже множество жизненно значимых инфраструктурных объектов, в том числе участков дороги, мостов и развязок на трассе М-5 «Урал», ОАО «Хотьковский автомост».

Мост через реку Вад в феврале 2022 года



Мост через реку Вад в январе 2023 года



Впрочем, на объекте работают и крупные субподрядчики, названия которых у многих на слуху: ПАО «Ростелеком» (Мордовский филиал), АО «Газпром газораспределение Саранск», ООО «РязаньЭнерго», ООО «Сервис-Дор».

Еще на момент начала строительства в «Поволжуправтодоре» отмечали, что благодаря строительству новой дороги и реконструкции отдельных участков старой будет обеспечено безостановочное движение от села Пичкиряево в Рязанской области до деревни Зарубята в Мордовии. Согласно проекту, транспортный обход с пересекаемыми дорогами свяжет комплекс из 113 инженерных сооружений: восьми мостов, девяти путепроводов, 1 с/х переезда, 95 водопропускных труб. Это существенно разгрузит нынешнюю трассу, средняя скорость по которой сейчас составляет 60 км/ч, а из-за того, что часть дороги проходит по населенным пунктам, где есть перекрестки со светофорами, на ее протяжении несколько одноуровневых пересечений, которые планируют полностью ликвидировать, и того меньше. Пропускная способность участка самой длинной федеральной дороги в России, связывающей Москву со Свердловской областью, составляет всего 6 тыс. автомобилей в сутки. В современных условиях это мизер и в планах дорожников утроить поток и обеспечить возможность проезжать по трассе до 17 тыс. автомобилей в сутки.

ПК-74 в мае 2022 года



ПК-74 в декабре 2022 года



Сейчас на объекте круглые сутки работают до 350 сотрудников «Хотьковского автомоста», задействовано 165 единиц строительной техники: экскаваторы, автокраны, сваебойные установки, самосвалы, катки, бульдозеры и так далее.

В целом работы ведутся в четыре этапа. На первом, продолжительность которого 11 км, работы первой очереди завершены на 90%. Тут уже пущено движение по построенному девятикилометровому участку и по мосту через реку Вад. На второй очереди — реконструкция дороги и тут готовность составляет 40%, строится вторая очередь моста через Вад.

Второй этап — это ещё 13 км, тут работы по возведению земполотна автодороги закончены на 90%, на одном из путепроводов выполнены работы по возведению капитальных опор. На мостах через ручьи Теплый и Водоляй ведутся работы по забивке свай опор.

Самый продолжительный — третий этап, это 27 км дороги, на восьми из них полностью уложено асфальтобетонное покрытие, на четырех километрах работы по устройству земляного полотна выполнены на 90%, еще на 3 км — на 50%. Выполнены работы по устройству буронабивных свай моста через реку Лундан, на четырех путепроводах выполнено больше половины работ по сооружению капитальных опор. Продолжаются работы по устройству буронабивных свай для моста через железную дорогу.

ПК-116 в октябре 2021 года



ПК-116 в феврале 2023 года



На последнем шестикилометровом участке выполнены работы по строительству первой очереди дороги: возведено земляное полотно, уложено щебеночное основание будущей трассы. Полностью смонтированы опоры еще одного из путепроводов.

К сегодняшнему дню «Хотьковский автомост» завершил почти половину всех предусмотренных проектом работ (47,6%), потрачено более 9 млрд рублей и каждая бюджетная копейка израсходована строго в соответствии с планом работ.

В ближайшие полтора-два года — а сдача участка трассы в эксплуатацию намечена на ноябрь 2024 года рабочим «Хотьковского автомоста» предстоит напряженный труд, чтобы завершить необходимый для страны объект. Но все работы идут по плану, у дорожников рабочий настрой и мы уверены, что никаких неожиданностей на этом пути не будет.