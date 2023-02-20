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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор хочет запустить в интернете систему обезвреживания инфобомб

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору) проводит испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь», сообщил «Ведомостям» его представитель. Разработка системы ведется с 2022 года, ее запуск запланирован на вторую половину 2023-го. Предполагается, что она займется «выявлением угроз в информационной сфере и прогнозированием рисков их возникновения».

Систему «Вепрь» разрабатывает петербургская компания «Необит», следует из тендерной документации, на которую ссылается газета. Стоимость разработки изначально оценивалась в 60 млн руб., но в итоге была снижена вдвое и составила 30 млн руб. Разработку должны закончить до конца июля. В техническом задании указано, что система будет обнаруживать сообщения, которые потенциально могут привести к «реализации угроз для личности, общества и государства». Также «Вепрь» должен выявлять «общественно значимую информацию», которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

«ИС "Вепрь" предназначена для выявления потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов»,— рассказал представитель Роскомнадзора. Примеры такой информации не приводятся.

В феврале стало известно, что ведомство запустило систему поиска запрещенного контента «Окулус». Она распознает «изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах», рассказывал представитель ГРЧЦ. По его словам, речь идет в том числе об «экстремистской тематике, призывах к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пропаганде ЛГБТ». Структура Роскомнадзора выделила на разработку системы 57,7 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Не ходя вокруг да "Окулус"».

Лаура Кеффер

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