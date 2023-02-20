В Вашингтоне прошел митинг против поддержки Украины

В Вашингтоне состоялась акция против оказания помощи Украине со стороны США. Организаторами выступили Либертарианская партия (третья по величине партия в США, у которой нет мест в Конгрессе), Народная партия, а также ряд антивоенных организаций.

Акция под названием «Марш ярости против военной машины» состоялась у мемориала Линкольна. Как говорится на сайте мероприятия, ее участники потребовали не выделять деньги на конфликт на Украине, начать мирные переговоры, остановить рост инфляции, распустить НАТО, начать «глобальную ядерную деэскалацию», сократить расходы на военные нужды, упразднить ЦРУ. Среди участников мероприятия несколько бывших конгрессменов Рон Пол (в разные годы представлял Либертарианскую и Республиканскую партии), Тулси Габбард (до 2022 года входила в Демократическую партию), Деннис Кусинич (Демократическая партия), Синтия Маккини (в разные годы представляла Демократическую партию и «Зеленых»).

На проведение мероприятия обратили внимание в основном русскоязычные СМИ. В американской прессе почти нет публикаций об акции протеста. Организаторы не делились оценками численности митинга.

Леонид Уварчев