Обуховский завод нацелился на сад «Спартак»

Власти Петербурга ищут земельный участок для ледового дворца Обуховского завода — такое поручение Смольному дал президент РФ после январской встречи с работниками предприятия. На самом предприятии считают, что для этих целей подошел бы сад «Спартак», где уже функционируют спортивные объекты завода. Предприятие обращалось к городской администрации с предложением сдать всю территорию сада в долгосрочную аренду предприятию. Но в Смольном говорят, что вопрос размещения ледового дворца пока прорабатывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Алмаз-Антей» Фото: ФК «Алмаз-Антей»

В начале прошлой недели на сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с работниками Обуховского завода, состоявшейся 18 января. Согласно документу, правительству Санкт-Петербурга рекомендовано обеспечить передачу АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод» (СЗРЦ) земельного участка для строительства ледового дворца спорта и рассмотреть вопрос о софинансировании строительства.

Сооружение ледового дворца для Обуховского завода впервые обсуждалось еще в 2013 году, во время посещения СЗРЦ президентом России, вспоминают хронологию вопроса на предприятии. По просьбе администрации города СЗРЦ представил на ПМЭФ-2018 концепт-проект многофункционального спортивного комплекса на месте недостроя «Водоканала» в саду «Спартак» на проспекте Обуховской Обороны. В состав объекта входили комплекс для зимних видов спорта с трансформируемой хоккейной площадкой на 1,5 тыс. мест, шорт-трек, керлинг. Общий объем инвестиций в весь проект оценивался тогда в 2,5–3 млрд рублей. Однако в том же году данный участок был спланирован властями Петербурга под строительство пассажирского порта, рассказали в СЗРЦ.

В 2021 году земельный участок, на котором предполагалось возвести ледовый дворец, был передан правительством Санкт-Петербурга в оперативное управление ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга». По информации СЗРЦ, сегодня там не ведутся какие-либо строительно-монтажные работы, состояние существующих объектов, расположенных на этом земельном участке, плачевное.

Сад «Спартак» расположен в Невском районе Санкт-Петербурга и ограничен проспектами Обуховской Обороны и Рыбацким и рекой Невой. В 1935 году сад «Спартак» площадью 224 тыс. кв. м был передан заводу «Большевик» (в настоящее время — АО «Обуховский завод») для организации культурного отдыха рабочих завода (выкуплен за деньги завода). Впоследствии на территории сада «Спартак» были возведены ледовый дворец спорта, здание хоккейных раздевалок, две хоккейные открытые площадки с трибунами, склад спортивного инвентаря, здание теннисного клуба, два полноразмерных футбольных стадиона с трибунами и беговыми дорожками, здание дома спорта для занятий тяжелой атлетикой, административное здание, здание дворца спорта с бассейном. Спортивный комплекс был одним из крупнейших в Петербурге, пользовался популярностью не только у сотрудников завода, но и у жителей района.

В 2003 году земельный участок сада «Спартак» был исключен из плана приватизации Обуховского завода как объект социальной инфраструктуры и разделен на несколько земельных участков, которые арендуются Обуховским заводом под спортивные цели. По информации АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», затраты концерна на строительство и реконструкцию спортивных объектов в саду «Спартак» превысили 2 млрд рублей. Была проведена реконструкция здания дворца спорта с бассейнами, построено полноразмерное футбольное поле с трибунами и раздевалками, футбольный манеж, малое футбольное поле. Площадь построенных и реконструированных спортивных объектов составляет 30 тыс. кв. м. В настоящее время посещаемость спортивных секций, расположенных в саду, составляет более 200 тыс. человек в год, говорят в СЗРЦ.

С 2004 по 2007 год на территории сада «Спартак» была возведена часть опор Большого Обуховского моста через реку Неву, по которому прошла КАД. В зону размещения опор моста попало большинство спортивных зданий и сооружений, в связи с чем их использование под спортивные цели стало затруднительным или вообще невозможным. В частности, не подлежит восстановлению существующий на территории сада ледовый дворец, считают на заводе, взамен требуется строительство нового многофункционального спортивно-зрелищного комплекса в составе ледовой арены (для занятий хоккеем, фигурным катанием, керлингом, шорт-треком). Ранее Обуховский завод выходил с предложением к Смольному о передаче заводу в долгосрочную аренду на 50 лет за символическую сумму в 1 рубль всей территории сада «Спартак» с условием, что предприятие за свой счет полностью благоустроит территорию сада и расположенные на ней спортивные объекты, чтобы пользоваться ими могли не только сотрудники Обуховского завода, но и все жители Невского района Санкт-Петербурга.

«Город может предложить другие варианты. В настоящее время планируется ряд рабочих встреч с администрацией города для обсуждения путей и механизмов реализации поставленных президентом задач»,— рассказали «Ъ-СПб» в АО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод». В аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Линченко на запрос редакции ответили, что вопрос размещения ледового дворца завода в данный момент прорабатывается.

Александра Тен