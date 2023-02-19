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Коммерсантъ FM
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В Свердловской области избили подростка с аутизмом и эпилепсией

В Лесном (закрытом городе в Свердловской области) неизвестные избили молодого человека, страдающего эпилепсией и аутизмом. По информации МВД, основным подозреваемым является человек с психическим расстройством, проходящий курс лечения.

«Следственным подразделением полиции уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)… Основному подозреваемому, правда, самому понадобилась медицинская помощь. Это ранее судимый местный житель… по предварительным данным, речь идет о душевнобольном человеке. Как только врачи закончат курс его лечения, полиция продолжит с ним работу»,— цитирует издание E1 сообщение пресс-службы местного управления МВД.

Как сообщила мать пострадавшего, на ее сына напали шесть человек. Инцидент произошел 17 февраля.

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