Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский

Спортивный комментатор Владимир Писаревский умер в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС в субботу сообщила его дочь Анастасия Писаревская. По ее словам, две недели назад господин Писаревский заболел коронавирусом, затем у него диагностировали ишемический инсульт.

«Это случилось сегодня, в 6 часов утра, в 81-й больнице города Москвы»,— сообщила она. Владимира Писаревского похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание состоится 21 февраля.

Владимир Писаревский работал на Гостелерадио СССР, вел репортажи с 26 чемпионатов мира, более 45 лет освещал на радио «Маяк» крупнейшие хоккейные матчи. Также работал на радиостанции «Эхо Москвы» и телеканале «ТВ-6».

До карьеры комментатора Владимир Писаревский был хоккеистом. В 1950-е годы играл за московское «Динамо», «Химик», челябинский «Трактор».

В 2003 году Владимир Писаревский получил награду от Международной ассоциации спортивной прессы за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики. В 2005 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры России.

Анастасия Ларина