На послание президента позвали мэра Перми

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», определился состав делегации от Пермского края, который примет участие 21 февраля в послании президента РФ Владимира Путина. Традиционно от Прикамья поедут губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель законодательного собрания Пермского Валерий Сухих, а также председатель общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. По данным «Ъ-Прикамье», в этом году федеральные власти решили позвать несколько мэром крупных российских городов, среди них оказался и глава Перми Алексей Демкин. Собеседник в его окружении подтвердил данные сведения.