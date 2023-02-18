Из жизни ушла директор петербургской рок-группы «Ночные снайперы»

Фронтвумен основанной в Санкт-Петербурге рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала о смерти директора музыкального коллектива. Сообщение о кончине 50-летней Ларисы Пальцевой опубликовано в субботу, 18 февраля.

О смерти директора группы ранее заявила и концертный директор «Ночных снайперов». В настоящее время причины гибели остаются неизвестными. Госпожа Пальцева начала свою карьеру в шоу-бизнесе с работы в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, какое-то время была пресс-атташе певицы Земфиры (признана иноагнетом).

У Ларисы Пальцевой сложились теплые отношения с Дианой Арбениной, после переезда в Петербург артистка проживала у нее в квартире.

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