На строительство здания НИИ ОММ в Екатеринбурге в 2024 году выделят 1,35 млрд рублей

На строительство здания научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году из федерального бюджета будет выделено 1,35 млрд руб. Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, правительство России удовлетворило заявку губернатора Евгения Куйвашева на финансирование социальных и инфраструктурных проектов в регионе на общую сумму около 3 млрд руб.

Здание НИИ ОММ станет первым построенным объектом из кластера «Академический», который включает в себя ряд лечебных и научных учреждений. «НИИ ОММ, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежитий, спортивных площадок, медицинский центр жилого района Академический, включающий в себя детскую и взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а также технопарк Академический, инновационный онкоцентр, центр реабилитации»,— говорится на сайте правительства региона.

НИИ ОММ расположено на ул. Репина, 1. Здание было построено в 1929-1930 годы в стиле конструктивизма. В 2020 году его признали памятником архитектуры. Планируется, что новые помещения для НИИ ОММ, стоимость которых оценивается в 7,3 млрд руб., будут построены до 2027 года. Стоимость всего кластера в Академическом может превысить 30 млрд руб.

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Василий Алексеев