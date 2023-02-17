«Зенит» проиграл иранскому клубу в товарищеском матче

Футболисты российского «Зенита» уступили иранскому «Сепахану» в товарищеском матче. Прошедшая в Иране встреча завершилась со счетом 0:2. Это — последняя товарищеская игра петербуржцев перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в конце февраля.

Голы забили: Горбани (4), Данешгар (45+4).

В Профессиональной лиге Персидского залива «Сепахан» занимает 1-е место с 42 очками, «Зенит» в РПЛ также занимает 1-ю позицию с 42 очками.

Ранее Украина требовала запретить матчи российских ФК с иностранными командами на сборах в Турции во время зимнего перерыва.

Мария Федотова