Украина потребовала запретить матчи российских ФК в Турции с иностранными командами

Ассоциация футбола Украины (АФУ) обратилась в UEFA и FIFA с призывом запретить российским клубам проводить товарищеские матчи с иностранными командами на сборах в Турции. Во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиги (РПЛ) ряд команд проводит сборы в Турции.

Пресс-атташе АФУ Александр Глывинский заявил, что подобные матчи являются «послаблением режима», что недопустимо. «Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением режима самоизоляции российского спорта, любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях»,— приводит издание Athletistic слова господина Глывинского.

Зимний перерыв продлится в РПЛ до конца февраля. Основными направлениями для сборов российских клубов в этот период стали Турция и ОАЭ. На сборах россияне встречаются в том числе с командами из Болгарии и Сербии.

После начала военной операции UEFA и FIFA отстранили Россию от международных соревнований. Свой последний матч сборная Россия сыграла 14 ноября 2021 года, уступив Хорватии в матче группового раунда ЧМ-2022.

Мария Федотова