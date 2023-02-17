Депутат Гусев предложил запретить продажу украинских конфет и водки в России

Депутат Госдумы от Краснодарского края, первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил в Росфинмониторинг письмо с предложением провести проверку и запретить продажу на территории РФ украинских брендов. Копию документов он разместил в своем Telegram-канале.

Фото: @gusev_tg

В письме говорится, что на маркетплейсах Wildberries и Ozon продаются конфеты Roshen и Konty. Кроме того, по словам депутата, в сетевых магазинах представлена водка марок Nemiroff, «Первак», «Морошка» и «Хортица».

«Все эти бренды имеют украинское происхождение и принадлежат гражданам Украины. <…> Доходы от продажи товаров под торговыми марками, принадлежащими гражданам Украины, идут на финансирование вооруженных сил Украины через налоги, добровольные пожертвования», - отметил в письме депутат.

Татьяна Ручкина

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