Не пришлись ко двору

Так исторически сложилось, что автомобиль первого лица в нашей стране — это всегда большой черный лимузин, призванный символизировать своим грозным видом всю мощь и незыблемость верховной власти. Кажется, что по-другому и быть не может, тем более в большинстве стран мира почти такая же ситуация. Но оказалось, что это не совсем так — в разное время у нас предлагались порой и фантастические варианты автомобилей представительского класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект «автомобиля высокого класса» 1940 года, предложенного как альтернатива лимузину ЗИС-101. Разрабатывался на самом ЗИСе группой энтузиастов, куда входили художники Валентин Ростков и Юрий Долматовский. Автор этого рисунка — Юрий Долматовский Фото: Музей Гаража особого назначения «Автомобиль высокого класса» авторства Валентина Росткова. Рисунок датирован 1940 годом, но на номере цифры «1945» — год предполагаемого начала выпуска новой модели. Заднемоторная компоновка, несущий кузов, независимые подвески передних и задних колес, гидравлический привод тормозов — все это было фантастикой для советского автопрома довоенной поры. Работы над проектом прекратили из-за начала Великой Отечественной войны Фото: Музей Гаража особого назначения К теме правительственных лимузинов на ЗИСе вернулись в 1942 году, когда «сверху» приказали скопировать американский Packard. По легенде на этом настоял начальник сталинской охраны генерал Власик, приведя безапелляционный аргумент: «Иосиф Виссарионович очень любит этот автомобиль». Но все же Валентин Ростков нарисовал альтернативные варианты, как этот с кузовом понтонной формы и фарами в прорези над облицовкой радиатора Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Мечты о заднемоторном лимузине в послевоенное время продолжил лелеять художник Владимир Арямов. В 1945 году ему был всего 21 год, но его фантастические рисунки тех лет поражают и сегодня Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения «Лимузин мечты» Арямова назывался «Москва». Сохранилось несколько рисунков, датированных с 1945 по 1949 год, причем каждый год, начиная с 1945-го, к названию Арямов добавлял индекс с римской цифрой: «Москва-I», «Москва-II» и «Москва-III». И только в 1949 году поменял название на «Москва-49». Смелой была и конструкция, включавшая автоматическую трансмиссию, которой в то время не было ни на одном советском автомобиле Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Единственное изображение лимузина «Москва» в таком разрезе. Можно увидеть заднее расположение двигателя V8, независимые подвески всех колес, три ряда сидений и перегородку в салоне Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Образ Москвы так или иначе воплощался в каждой модели. Имя столицы Советского Союза присутствовало крупными буквами на молдингах, бамперах и крыльях, а стилизованное изображение Кремлевской стены и Спасской башни можно найти на колесных колпаках и в салоне. Иногда Арямов изображал лимузин на Красной площади или у стен Кремля. Последний рисунок «Москвы» датирован 1949 годом. Больше к этой теме Арямов не возвращался Фото: Музей Гаража особого назначения Следующая фотография 1 / 13 Проект «автомобиля высокого класса» 1940 года, предложенного как альтернатива лимузину ЗИС-101. Разрабатывался на самом ЗИСе группой энтузиастов, куда входили художники Валентин Ростков и Юрий Долматовский. Автор этого рисунка — Юрий Долматовский Фото: Музей Гаража особого назначения «Автомобиль высокого класса» авторства Валентина Росткова. Рисунок датирован 1940 годом, но на номере цифры «1945» — год предполагаемого начала выпуска новой модели. Заднемоторная компоновка, несущий кузов, независимые подвески передних и задних колес, гидравлический привод тормозов — все это было фантастикой для советского автопрома довоенной поры. Работы над проектом прекратили из-за начала Великой Отечественной войны Фото: Музей Гаража особого назначения К теме правительственных лимузинов на ЗИСе вернулись в 1942 году, когда «сверху» приказали скопировать американский Packard. По легенде на этом настоял начальник сталинской охраны генерал Власик, приведя безапелляционный аргумент: «Иосиф Виссарионович очень любит этот автомобиль». Но все же Валентин Ростков нарисовал альтернативные варианты, как этот с кузовом понтонной формы и фарами в прорези над облицовкой радиатора Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Мечты о заднемоторном лимузине в послевоенное время продолжил лелеять художник Владимир Арямов. В 1945 году ему был всего 21 год, но его фантастические рисунки тех лет поражают и сегодня Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения «Лимузин мечты» Арямова назывался «Москва». Сохранилось несколько рисунков, датированных с 1945 по 1949 год, причем каждый год, начиная с 1945-го, к названию Арямов добавлял индекс с римской цифрой: «Москва-I», «Москва-II» и «Москва-III». И только в 1949 году поменял название на «Москва-49». Смелой была и конструкция, включавшая автоматическую трансмиссию, которой в то время не было ни на одном советском автомобиле Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Единственное изображение лимузина «Москва» в таком разрезе. Можно увидеть заднее расположение двигателя V8, независимые подвески всех колес, три ряда сидений и перегородку в салоне Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Образ Москвы так или иначе воплощался в каждой модели. Имя столицы Советского Союза присутствовало крупными буквами на молдингах, бамперах и крыльях, а стилизованное изображение Кремлевской стены и Спасской башни можно найти на колесных колпаках и в салоне. Иногда Арямов изображал лимузин на Красной площади или у стен Кремля. Последний рисунок «Москвы» датирован 1949 годом. Больше к этой теме Арямов не возвращался Фото: Музей Гаража особого назначения

Узнать о них можно на выставке «Дизайн под грифом "секретно", или Машины власти, которых не было», открывшейся 2 февраля в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Здесь представлено множество альтернативных проектов советских правительственных лимузинов — это рисунки, фотографии масштабных макетов и сами макеты из пластилина или дерева, конечно же, и полноразмерные автомобили.

Примерно половина экспонатов выставки — это так или иначе вариации на тему все того же «черного лимузина», но есть и совершенно удивительные вещи, вышедшие из-под кисти советских автомобильных художников. Художников — потому что слова «дизайнер» тогда не было. Почти все они создавались, что называется, «в стол», без особой надежды на воплощение в металле. Непривычная для автомобилей такого класса компоновка, оригинальные формы кузова, яркая окраска — все это не оставляло никаких шансов подобным альтернативам лимузинов. Они так и остались только на бумаге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кабриолет вагонной компоновки Владимир Арямов нарисовал в 1960 году. Очевидно, он был воодушевлен сближением СССР и Америки в 1959 году, когда в Москве прошла американская выставка, а в Нью-Йорке — советская. Но уже 1962 году разразился Карибский кризис, поставивший крест на нормальных взаимоотношениях СССР и США, поэтому даже нарисованный кабриолет «Мир» потерял всякую актуальность Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Эмблемой кабриолета Арямов выбрал изображение голубя — символа мира с древних времен. На это его вдохновил Пабло Пикассо, создавший свою знаменитую «голубку Пикассо» в 1949 году Фото: Музей Гаража особого назначения К идее представительского автомобиля вагонной компоновки Арямов потом возвращался, и не один раз. Сохранились несколько набросков и цветной рисунок шестиколесного ландо: водитель и сопровождающее лицо в прозрачной стеклянной кабине, а влиятельные пассажиры — друг напротив друга под открытым небом Фото: Музей Гаража особого назначения На рисунке Арямов изобразил встречу делегации из Парижа — на крыше стеклянной кабины советский красный флаг соседствует с французским триколором. Если бы такой кабриолет был воплощен в металле, то Советскому Союзу удалось бы сильно удивить привередливых французов, гордившихся в то время своим футуристическим Citroen DS. В дополнение к ландо Арямов нарисовал еще и мотоциклетный эскорт на таких же фантастических мотоциклах Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Художник Эрик Сабо начинал свою карьеру на заводе имени Лихачева, где на рубеже пятидесятых и шестидесятых занимался обновлением модели ЗИЛ-111, создав модификацию ЗИЛ-111Г. Уже тогда, в 1963 году, он предлагал создать целое семейство моделей представительского класса — лимузин, седан, кабриолет. Лимузин, кстати, Эрик Сабо видел не протокольно-черным, а светло-зеленым. Но все так и осталось на рисунках Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Вагонная компоновка не оставляла советских художников. Свой проект представительского автомобиля с задним расположением двигателя в 1962 году предложил и Эрик Сабо. Автомобиль предлагался в двух вариантах — с закрытым и открытым кузовами. Закрытый вариант даже дошел до стадии масштабного макета, но в итоге был отвергнут руководством ЗИЛа как по технологическим, так и по эстетическим соображениям. Несмотря на такое отторжение, Эрик Сабо продолжал работать в этом направлении и создал еще несколько рисунков Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Следующая фотография 1 / 14 Кабриолет вагонной компоновки Владимир Арямов нарисовал в 1960 году. Очевидно, он был воодушевлен сближением СССР и Америки в 1959 году, когда в Москве прошла американская выставка, а в Нью-Йорке — советская. Но уже 1962 году разразился Карибский кризис, поставивший крест на нормальных взаимоотношениях СССР и США, поэтому даже нарисованный кабриолет «Мир» потерял всякую актуальность Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Эмблемой кабриолета Арямов выбрал изображение голубя — символа мира с древних времен. На это его вдохновил Пабло Пикассо, создавший свою знаменитую «голубку Пикассо» в 1949 году Фото: Музей Гаража особого назначения К идее представительского автомобиля вагонной компоновки Арямов потом возвращался, и не один раз. Сохранились несколько набросков и цветной рисунок шестиколесного ландо: водитель и сопровождающее лицо в прозрачной стеклянной кабине, а влиятельные пассажиры — друг напротив друга под открытым небом Фото: Музей Гаража особого назначения На рисунке Арямов изобразил встречу делегации из Парижа — на крыше стеклянной кабины советский красный флаг соседствует с французским триколором. Если бы такой кабриолет был воплощен в металле, то Советскому Союзу удалось бы сильно удивить привередливых французов, гордившихся в то время своим футуристическим Citroen DS. В дополнение к ландо Арямов нарисовал еще и мотоциклетный эскорт на таких же фантастических мотоциклах Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Художник Эрик Сабо начинал свою карьеру на заводе имени Лихачева, где на рубеже пятидесятых и шестидесятых занимался обновлением модели ЗИЛ-111, создав модификацию ЗИЛ-111Г. Уже тогда, в 1963 году, он предлагал создать целое семейство моделей представительского класса — лимузин, седан, кабриолет. Лимузин, кстати, Эрик Сабо видел не протокольно-черным, а светло-зеленым. Но все так и осталось на рисунках Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Вагонная компоновка не оставляла советских художников. Свой проект представительского автомобиля с задним расположением двигателя в 1962 году предложил и Эрик Сабо. Автомобиль предлагался в двух вариантах — с закрытым и открытым кузовами. Закрытый вариант даже дошел до стадии масштабного макета, но в итоге был отвергнут руководством ЗИЛа как по технологическим, так и по эстетическим соображениям. Несмотря на такое отторжение, Эрик Сабо продолжал работать в этом направлении и создал еще несколько рисунков Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения

Авторы этих рисунков — известные в автомобильном мире люди: Владимир Ростков, Юрий Долматовский, Владимир Арямов, Эрик Сабо. Коллеги-современники не слишком высоко оценивали полет фантазии каждого из них, предпочитая более привычный, приземленный дизайн. «Иосиф Виссарионович любит "Паккарды", и это должно быть учтено при проектировании», — говорил начальник охраны вождя. «Мы создаем машины для солидных людей, а не для опереточных артистов», — наставлял директор завода ЗИС. «Рисунки конструктора Арямова далеки от реальных нужд завода, автомобили, построенные по его проектам, не могут пойти в серийное производство. И вообще его работы слишком легкомысленны», — таков был приговор главного конструктора Московского завода малолитражных автомобилей, где делали «Москвичи». Но тем интереснее взглянуть именно на эти «легкомысленные работы», поэтому мы отобрали самое любопытное из того, что увидели на выставке.

Иван Баранцев

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