Не пришлись ко двору

Так исторически сложилось, что автомобиль первого лица в нашей стране — это всегда большой черный лимузин, призванный символизировать своим грозным видом всю мощь и незыблемость верховной власти. Кажется, что по-другому и быть не может, тем более в большинстве стран мира почти такая же ситуация. Но оказалось, что это не совсем так — в разное время у нас предлагались порой и фантастические варианты автомобилей представительского класса.
Узнать о них можно на выставке «Дизайн под грифом "секретно", или Машины власти, которых не было», открывшейся 2 февраля в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Здесь представлено множество альтернативных проектов советских правительственных лимузинов — это рисунки, фотографии масштабных макетов и сами макеты из пластилина или дерева, конечно же, и полноразмерные автомобили.
Примерно половина экспонатов выставки — это так или иначе вариации на тему все того же «черного лимузина», но есть и совершенно удивительные вещи, вышедшие из-под кисти советских автомобильных художников. Художников — потому что слова «дизайнер» тогда не было. Почти все они создавались, что называется, «в стол», без особой надежды на воплощение в металле. Непривычная для автомобилей такого класса компоновка, оригинальные формы кузова, яркая окраска — все это не оставляло никаких шансов подобным альтернативам лимузинов. Они так и остались только на бумаге.
Авторы этих рисунков — известные в автомобильном мире люди: Владимир Ростков, Юрий Долматовский, Владимир Арямов, Эрик Сабо. Коллеги-современники не слишком высоко оценивали полет фантазии каждого из них, предпочитая более привычный, приземленный дизайн. «Иосиф Виссарионович любит "Паккарды", и это должно быть учтено при проектировании», — говорил начальник охраны вождя. «Мы создаем машины для солидных людей, а не для опереточных артистов», — наставлял директор завода ЗИС. «Рисунки конструктора Арямова далеки от реальных нужд завода, автомобили, построенные по его проектам, не могут пойти в серийное производство. И вообще его работы слишком легкомысленны», — таков был приговор главного конструктора Московского завода малолитражных автомобилей, где делали «Москвичи». Но тем интереснее взглянуть именно на эти «легкомысленные работы», поэтому мы отобрали самое любопытное из того, что увидели на выставке.
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