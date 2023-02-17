Суд обязал администрацию воронежского Борисоглебска вернуть лыжероллерную трассу, закупленную с нарушениями

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании недействительными торгов и контракта, заключенного между администрацией Борисоглебска и ООО «Маслозавод Третьяковский» на покупку сооружения «устройство лыжероллерной трассы». Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о защите конкуренции и о контрактной системе при проведении торгов. Так, для маслозавода якобы были созданы конкурентные преимущества, а начальную цену контракта администрация «не смогла обосновать как в ходе проверки, так и в судебных заседаниях».

Трасса была построена ООО «Юникс» по инвестиционному договору с администрацией. С 2019 года мэрия города, по мнению прокуратуры, пыталась закупить трассу «в обход конкурентных процедур». Так, в 2019-м «Юникс» обратился в областной арбитражный суд с заявлением к администрации, и суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого мэрия пообещала отдать компании взамен трассы равноценный участок. Но кассационная инстанция отменила определение.

Тогда «Юникс» продал объект «Третьяковскому», после чего администрация заключила контракт с маслозаводом. Теперь сделка признана недействительной: мэрия должна вернуть «Третьяковскому» сооружение, а маслозавод — 12 млн руб.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте а