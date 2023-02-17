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Коммерсантъ FM
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Каждому пятому мужчине ничего не нужно в подарок на 23 февраля

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Почти каждому пятому мужчине не нужны подарки на 23 февраля, показал опрос исследовательского центра Superjob. Еще 5% опрошенных все равно, что им подарят. 7% вполне устроили бы нематериальные ценности — любовь, забота и внимание. А материальным подаркам каждый десятый предпочел бы просто деньги.

Другое: здоровье, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж, недвижимость и проч.
Другое: здоровье, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж, недвижимость и проч.

Другое: здоровье, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж, недвижимость и проч.

Другое: здоровье, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж, недвижимость и проч.

По данным того же опроса, более четверти респондентов (27%) обычно не получают презентов к Дню защитника Отечества. 7% дарят «всякую ерунду». А самым распространенным подарком (20%) является одежда и аксессуары (носки, белье, футболки).

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