Каждому пятому мужчине ничего не нужно в подарок на 23 февраля

Почти каждому пятому мужчине не нужны подарки на 23 февраля, показал опрос исследовательского центра Superjob. Еще 5% опрошенных все равно, что им подарят. 7% вполне устроили бы нематериальные ценности — любовь, забота и внимание. А материальным подаркам каждый десятый предпочел бы просто деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Другое: здоровье, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж, недвижимость и проч.

Другое: здоровье, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж, недвижимость и проч.



По данным того же опроса, более четверти респондентов (27%) обычно не получают презентов к Дню защитника Отечества. 7% дарят «всякую ерунду». А самым распространенным подарком (20%) является одежда и аксессуары (носки, белье, футболки).