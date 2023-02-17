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Суд отказал во взыскании с Самарской области более 186 млн руб. за убой свиней

Арбитражный суд Самарской области отказал во взыскании с департамента ветеринарии региона почти 186,5 млн руб. в пользу АО «Северный ключ». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предметом разбирательства стало взыскание ущерба за гибель свиней, принадлежащих АО «Северный ключ». В октябре 2020 года у животных, находящихся на территории общества, выявили признаки африканской чумы свиней (АЧС).

Многотысячное поголовье свиней было изъято и уничтожено. Владелец животных потребовал с властей компенсации и обратился в суд. В апреле 2022 года он удовлетворил иск АО «Северный ключ». В июле минувшего года министерству управления финансами и министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области не удалось оспорить данное решение. После этого Арбитражный суд Поволжского округа решил отменить указанные постановления и направить дело на новое рассмотрение.

Ани Айвазян

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