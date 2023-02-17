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«Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после отмены антикоронавирусных ограничений в Китае

Рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва—Шанхай прибыл в аэропорт Пудун, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента. Это первый рейс авиакомпании в Шанхай после того, как в Китае отменили антикоронавирусные ограничения.

Самолет вылетел в 20:58 мск 16 февраля из аэропорта Шереметьево в Москве и приземлился в Шанхае в 10:17 по местному времени 17 февраля (5:17 мск). Перелет выполнялся на самолете Boeing 777.

По данным ТАСС, в самолете было около 80 пассажиров. Большинство из них — граждане России, летящие в Китай по рабочим или семейным причинам. Туристов среди них не было, так как Китай пока не выдает туристические визы.

Рейсы из Москвы в Шанхай будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, из Шанхая в Москву — по средам, пятницам и воскресеньям. Регулярное авиасообщение началось с 16 февраля. Ранее авиакомпания нарастила число регулярных рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу до трех в неделю.

КНР проводила политику нулевой терпимости к коронавирусу с начала пандемии. В декабре 2022 года на фоне протестов власти Китая ослабили коронавирусные ограничения. С 8 января в КНР отменили пятидневный карантин для путешественников. При этом в стране продолжается вспышка коронавируса. По официальным данным, в период с декабря по февраль из-за коронавируса умерло около 80 тыс. человек.

Подробнее о последствиях отмены ограничений — в материале «Ъ» «Китай переходит к росту на свои».

Олеся Павленко

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