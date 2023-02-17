Пермское УФАС оштрафовало еще один банк за нарушение закона «О рекламе»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю рассмотрело жалобу на рекламу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР). Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ней гражданин заявил, что ему приходят от банка СМС-сообщения рекламного содержания, хотя при заключении договора с финансовой организацией он отказался от их получения. Однако УБРиР проигнорировал отказ клиента и направлял ему СМС с рекламой даже после того, как между сторонами были расторгнуты договорные отношения.

В ходе рассмотрения дела представитель банка настаивал, что СМС-сообщения, направленные заявителю, являлись «не рекламными, а информационными» и не подпадают под действие закона «О рекламе».

Изучив содержание СМС-рассылки, УФАС пришло к выводу, что часть сообщений носила рекламный характер, так как они были адресованы неопределенному кругу лиц, направлены на привлечение внимания потребителей к услугам банка и их продвижению на рынке. Управление признало действия УБРиР нарушающими закон «О рекламе» и оштрафовало банк на 350 тыс. руб.

На прошлой неделе Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Сбербанк» на 400 тыс. руб. за нарушающий закон «О рекламе» баннер на щите у автодороги, а также АО «Альфа Банк» на 550 тыс. руб. за распространение ненадлежащей рекламы в эфире пермской радиостанции.