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Коммерсантъ FM
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Врач заявил, что здоровье Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента

Президент США Джо Байден «остается энергичным 80-летним мужчиной», заявил врач Белого дома Кевин О'Коннор. По его словам, состояние здоровья господина Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента.

Белый дом обнародовал результаты обследования американского президента. В документе (.pdf) сказано, что во время осмотра у Джо Байдена удалили небольшое образование на груди, его передали на биопсию. Кроме того, у него есть «симптомы гастроэзофагеального рефлюкса», чаще всего после еды.

«Чрезвычайно детальное неврологическое обследование подтвердило отсутствие каких-либо симптомов, которые бы свидетельствовали о неврологическом заболевании, инсульте, рассеянном склерозе или болезни Паркинсона»,— отметил врач. У господин Байдена диагностировали сенсорную периферическую невропатию (поражение нервов) ног в легкой степени, ему прописали медикаменты.

Первое физическое обследование со вступления в должность президента США Джо Байден прошел в ноябре 2021 года. В том же месяце у него удалили доброкачественный полип. Он также проходил колоноскопию, на время которой его обязанности передавали вице-президенту Камале Харрис. Некоторые его однопартийцы выражали опасения, что его состояние здоровья может помешать его планам пойти на второй срок.

Подробности — в материале «Ъ» «Помоложе не нашлось».

Лаура Кеффер

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