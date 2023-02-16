Имени ищут место на карте

Жители Студенческой улицы в центре Нижнего Новгорода в очередной раз отстояли ее историческое название. По инициативе работников завода «Гидромаш» городская дума и мэрия планировали переименовать улицу в память о нижегородском промышленнике Владимире Лузянине. Комитет по увековечиванию памяти выдающихся личностей одобрил эту идею, но жители выступили резко против. Они считают, что существующее название полностью соответствует истории улицы: на Студенческой традиционно с 30-х годов прошлого века проживают ученые, преподаватели и работники образовательных учреждений. Глава городской думы Олег Лавричев пытался переубедить жителей, но они не поддались. По итогам встречи спикер гордумы пообещал оставить Студенческую в покое, а для переименования найти альтернативный вариант. С подробностями Андрей Репин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Студенческой не хотят жить на улице имени промышленника

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Жители Студенческой не хотят жить на улице имени промышленника

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет по увековечиванию памяти выдающихся личностей не будет согласовывать вопрос о переименовании Студенческой улицы в центре Нижнего Новгорода в память о бывшем президенте НАО «Гидромаш» Владимире Лузянине. Об этом председатель городской думы Олег Лавричев заявил на встрече с инициативной группой жителей. По его словам, комитет будет искать какой-то другой объект на карте города, чтобы назвать его в честь известного нижегородского промышленника.

Как писал «Ъ-Приволжье», Владимир Лузянин более 70 лет проработал на «Гидромаше», из них более 50 лет руководил заводом. В августе 2021 года он умер на 93-м году жизни, после чего председатель совета директоров ПАО «Нител» Михаил Гапонов и совет ветеранов «Гидромаша» предложили часть Студенческой улицы назвать в честь Владимира Лузянина. Городской комитет по увековечиванию памяти предварительно поддержал эту инициативу, не обсудив ее с жителями.

Жители, в свою очередь, выступили против переименования. В письмах в мэрию и городскую думу они заявляли, что не хотят сталкиваться с бюрократическими проблемами при замене документов.

Также они отмечали, что существующее название улицы в большей мере соответствует ее истории. С именем господина Лузянина эту улицу связывает только то, что он прожил здесь несколько лет. Жители несколько месяцев пытались добиться встречи с Олегом Лавричевым и даже успели написать письмо на имя губернатора Глеба Никитина о том, что председатель гордумы избегает встречи с ними. Глава региона на запрос «Ъ-Приволжье» ответил, что уже принимал решения по увековечиванию памяти Владимира Лузянина: «Подписывал распоряжение о присвоении “Гидромашу” имени Владимира Ильича. В 2022 году открыли мемориальную доску. Считаю правильным, что новые инициативы в этом направлении обсуждаются с жителями. В таких вопросах важно искать компромисс».

На встречу с жителями Олег Лавричев пришел в сопровождении представителей полиции, Почты России и банков. Они должны были объяснить нижегородцам, что у них не возникнет проблем с заменой документов в случае переименования улицы. Председатель гордумы начал общение именно с этой темы, но жители перебили его, заявив, что она волнует их в меньшей степени.

Главным вопросом они считают именно сохранение исторической идентичности.

По словам профессора Николая Бархатова, улица создавалась как объект, связанный с образованием, студенчеством и наукой. Дома на этой улице строились на средства образовательных учреждений. С момента создания улицы здесь компактно проживают ученые, преподаватели и работники Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского и двух техникумов. Также на Студенческой в разные годы жили ученые с мировыми именами. Жители улицы считают, что она может стать объектом для экскурсий, посвященных развитию советской и российской науки. При этом жители отмечают, что не имеют ничего против Владимира Лузянина.

Олег Лавричев попытался объяснить собравшимся, что переименование улицы в честь выдающегося нижегородца поможет привлекать дополнительные средства из федерального и областного бюджетов на ее благоустройство и развитие. Жители заявили, что не нужно их «подкупать», и с иронией отметили, что назвать в честь нижегородского промышленника улицу «в три дома» не очень хорошо по отношению к нему. Поэтому для переименования необходимо выбрать более масштабный объект. Это может быть безымянная улица в новом строящемся микрорайоне или сквер по соседству с «Гидромашем».

«Если это общее мнение всех жителей, я настаивать на ее переименовании не буду. Работа над предложением назвать одну из улиц в честь Владимира Лузянина будет продолжена, но это уже будет не Студенческая. Будем искать альтернативные варианты», — пообещал Олег Лавричев.

Также по итогам обсуждения он пообещал проработать вопрос о включении Студенческой в программы формирования комфортной городской среды на 2024 год «Молодежная столица России» и «Вам решать!».

Расходясь после встречи, жители выразили надежду, что альтернативный вариант будет действительно найден, чиновники и депутаты не ограничатся одними обещаниями и не вернутся через некоторое время к идее переименовать Студенческую. В 2004–2005 годах эту улицу уже хотели переименовать, присвоив ей имя бывшего ректора ННГУ Александра Хохлова. Однако после обращений жителей к мэру и депутатам решение о переименовании было отменено.