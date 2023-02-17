Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородские приставы арестовали счета премиального автосалона «Аврораавто»

Крупный автодилер Черноземья, группа компаний «Аврораавто» Аркадия Залана, столкнулась с «нерыночными механизмами воздействия» на деятельность своего представительства в Белгороде. Об этом говорится в обращении ГК к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову (документ есть в распоряжении «Ъ-Черноземье»).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об ООО «Аврораавто МБ», которое является официальным дилером марки Mercedes-Benz в Белгороде с 2019 года. За это время компанией, по собственным данным, было создано свыше 40 рабочих мест, уплачено более 70 млн руб. налогов и сборов во все уровни бюджетов (в том числе за прошлый год - свыше 50 млн руб.). Но в данный момент ее деятельность «парализована», что «может привести к закрытию предприятия и увольнению людей». В качестве причины этого называется решение местных приставов наложить арест на расчетные счета белгородского юрлица группы. Они якобы неверно интерпретировали определение Свердловского райсуда города. В нем рассматривается гражданский иск к дилеру по автомобилю, приобретенному менее чем за 5 млн руб.

«Физическое лицо, купившее автомобиль в 2020 году, подало одновременно два иска с взаимоисключающими требованиями. Однако судьи Свердловского райсуда выносят определения о рассмотрении заявлений и о наложении обеспечительных мер в размере, превышающем стоимость предмета спора в три раза, на имущество и расчетные счета компании. При этом в определении суда четко указано, что надо оставить возможность платить зарплату и налоги. Но службой судебных приставов накладывается арест на расчетные счета без возможности осуществлять уплату налогов и социальные выплаты. Также введен запрет на регистрационные действия по автомобилям на общую сумму свыше 40 млн руб.»,– рассказали в компании.

«Так как целью любой предпринимательской деятельности в итоге является получение прибыли, то возникает вопрос о целесообразности вести таковую в Белгороде. Усугубляется ситуация еще и тем, что в период спецоперации из-за близости границы с Украиной страховые компании отказываются страховать имущество в Белгороде, поэтому все возросшие риски мы несем сами»,– отмечается в обращении дилера к главе региона. Представители компании просят «разобраться в сложившейся ситуации». Очередное заседание суда по спору «Аврораавто» с местным потребителем намечено на 17 февраля. В пресс-службе правительства Белгородской области пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать обращение компании позднее.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...