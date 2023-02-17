Белгородские приставы арестовали счета премиального автосалона «Аврораавто»

Крупный автодилер Черноземья, группа компаний «Аврораавто» Аркадия Залана, столкнулась с «нерыночными механизмами воздействия» на деятельность своего представительства в Белгороде. Об этом говорится в обращении ГК к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову (документ есть в распоряжении «Ъ-Черноземье»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об ООО «Аврораавто МБ», которое является официальным дилером марки Mercedes-Benz в Белгороде с 2019 года. За это время компанией, по собственным данным, было создано свыше 40 рабочих мест, уплачено более 70 млн руб. налогов и сборов во все уровни бюджетов (в том числе за прошлый год - свыше 50 млн руб.). Но в данный момент ее деятельность «парализована», что «может привести к закрытию предприятия и увольнению людей». В качестве причины этого называется решение местных приставов наложить арест на расчетные счета белгородского юрлица группы. Они якобы неверно интерпретировали определение Свердловского райсуда города. В нем рассматривается гражданский иск к дилеру по автомобилю, приобретенному менее чем за 5 млн руб.

«Физическое лицо, купившее автомобиль в 2020 году, подало одновременно два иска с взаимоисключающими требованиями. Однако судьи Свердловского райсуда выносят определения о рассмотрении заявлений и о наложении обеспечительных мер в размере, превышающем стоимость предмета спора в три раза, на имущество и расчетные счета компании. При этом в определении суда четко указано, что надо оставить возможность платить зарплату и налоги. Но службой судебных приставов накладывается арест на расчетные счета без возможности осуществлять уплату налогов и социальные выплаты. Также введен запрет на регистрационные действия по автомобилям на общую сумму свыше 40 млн руб.»,– рассказали в компании.

«Так как целью любой предпринимательской деятельности в итоге является получение прибыли, то возникает вопрос о целесообразности вести таковую в Белгороде. Усугубляется ситуация еще и тем, что в период спецоперации из-за близости границы с Украиной страховые компании отказываются страховать имущество в Белгороде, поэтому все возросшие риски мы несем сами»,– отмечается в обращении дилера к главе региона. Представители компании просят «разобраться в сложившейся ситуации». Очередное заседание суда по спору «Аврораавто» с местным потребителем намечено на 17 февраля. В пресс-службе правительства Белгородской области пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать обращение компании позднее.

Андрей Цветков