Главные новости за 16 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В больнице Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении истребителя Су-34 во дворе многоквартирного дома в Ейске. После ЧП она попала в больницу с сильными ожогами.

В Севастополе сбили два беспилотных летательных аппарата. В результате атаки никто не пострадал.

За 2022 год судебные приставы Краснодарского края взыскали с участников дорожно-транспортных происшествий 525 млн руб. В целом на Кубани приставы за год взыскали 28,3 млрд руб. неуплаченных алиментов, налогов, административных штрафов и других платежей. Кроме того, с начала СВО судебные приставы в Краснодарском крае приостановили исполнительные производства в отношении 10 тыс. участников спецоперации.

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 40 тыс. руб. жительницу Краснодара, выкрикивавшую лозунги против вооруженных сил РФ в одном из кафе города.

Полиция Кубани рассказала об автомобилях, выброшенных в Сочи во время шторма 15 февраля. По данным правоохранительных органов, они не принадлежат туристам из Ставрополья, пропавшим без вести во время шторма летом 2022 года.

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи единогласно избрали председателем кабинета министров республики Анзаура Керашева. С конца 2021 года он работал в должности с приставкой «и. о.».

Губернатор Севастополя рассказал, что в 2023 году завершится строительство последнего, восьмого этапа трассы «Таврида». В итоге въезд в город будет полностью доделан и откроются все четыре полосы для движения транспорта.

В 2023 году в Краснодаре планируют начать строительство трех важнейших для города ливневок и сетей водоотведения, в том числе в Музыкальном микрорайоне.

Майкопский пивоваренный завод «Конкорд» хочет лишить пивоваренный завод «Майкопский» прав на пивную этикетку. Спор касается товарного знака «Майкопское Grand Prix Sochi Сочи».

Винодельня бизнесмена Сергея Галицкого ООО «Русский терруар» подала заявку на регистрацию нового товарного знака TON 618. Под новым брендом можно производить аперитивы, арак, биттеры (горькие спиртные напитки), бренди, вина и другие алкогольные напитки.

В Адыгее на экс-директора рыбоводного завода завели уголовное дело о халатности из-за гибели 94 тыс. особей молодняка стерляди и 17 тыс. особей русского осетра.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил рассмотреть возможность строительства парка на месте недостроенного ЖК «Панорама» в Темрюке.

В Краснодаре 54% опрошенных жителей заявили, что не покинули бы Россию, даже при условии возможности жить в любой стране мира.

Аэропорт в Сочи объявил об открытии первого в России капсульного отеля на территории воздушной гавани. Он состоит из 12 капсул, которые выглядят как полноценная комната с личным пространством и спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг и полочками.

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