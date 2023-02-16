Винодельня Сергея Галицкого подала заявку на регистрацию нового бренда

Винодельня бизнесмена Сергея Галицкого ООО «Русский терруар» подала заявку на регистрацию нового товарного знака TON 618. Об этом говорится в системе «СПАРК-Интерфакс».

Заявление компания подала 6 февраля 2023 года. Под новым брендом предприятие планирует производить крепкие алкогольные напитки.

По данным системы, ООО «Русский терруар» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Владельцем является бизнесмен Сергей Галицкий. В 2021 году выручка предприятия составила 27,2 млн руб., убытки - 42,8 млн руб.

В сентябре 2022 года винодельческая компания подала заявку на регистрацию собственного бренда Grand Jete. Она будет владеть им до конца июня 2032 года.

Татьяна Ручкина

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