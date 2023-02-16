С конкурента срывают этикетку

Майкопский пивоваренный завод «Конкорд» хочет лишить пивоваренный завод «Майкопский» прав на пивную этикетку. Спор касается товарного знака «Майкопское Grand Prix Sochi Сочи». Истец настаивает, что конкурент не использует бренд. Ранее пиво, выпускаемое «Конкордом» под данной маркой, суд признал контрафактным. Юристы считают, что даже с учетом этого обстоятельства истцу, вероятно, экономически выгодно использовать спорное обозначение. По их мнению, у «Конкорда» мало шансов выиграть очередное судебное разбирательство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Споры двух пивоваренных заводов Майкопа за право использовать исключительные пивные бренды длятся уже около года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Споры двух пивоваренных заводов Майкопа за право использовать исключительные пивные бренды длятся уже около года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ООО «Майкопский пивоваренный завод "Конкорд"» обратилось в суд по интеллектуальным правам (СИП) с иском к ООО «МПК Пивоваренный завод "Майкопский"» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Майкопское Grand Prix Sochi Сочи», используемого для пивной продукции. Соответствующее определение суда размещено в картотеке арбитражных дел. Предварительное судебное разбирательство назначено на 6 марта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Майкопский пивоваренный завод "Конкорд"» создано в 2010 году. Бенефициаром является Хаджимус Биржев. Выручка завода в 2021 году составила 56,6 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. ООО «МПК Пивоваренный завод "Майкопский"» зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности — производство пива. Учредители в равных долях — Бислан и Мурат Панеш, выручка в 2021 году составила 675,1 млн руб., чистый убыток — 63,1 млн руб. На сайте завода указано, что предприятие основано 130 лет назад, а сегодня является крупнейшим производителем напитков Республики Адыгея и Южного федерального округа. Деятельность предприятия не ограничивается производством напитков, а прирастает новыми направлениями бизнеса: открыты три отеля, рестораны, более 70 фирменных магазинов и пр. Пиво под брендом «Майкопское» является одним из самых узнаваемых на юге России.

Официальная торговая марка «Майкопское Grand Prix Sochi Сочи» выполнена в желто-зеленой цветовой гамме. Идентификационный номер — 677614. Товарный знак зарегистрирован 25 октября 2018 года. Исключительное право на него действует до 27 июня 2027 года. Правообладателем является ООО «МПК Пивоваренный завод "Майкопский"».

Директор ООО Майкопский пивоваренный завод «Конкорд» Хаджимус Биржев на вопрос «Ъ-Кубань», не рассматривают ли они возможность отказа от спорной этикетки и использование совершенно новой торговой марки, отвечать не стал. «Они не используют этикетку, поэтому мы и подали в суд»,— заключил господин Биржев.

Дозвониться в ООО «МПК Пивоваренный завод "Майкопский"» по указанному на официальном сайте телефону не удалось.

Ранее пивзавод «Майкопский» через суд обязал «Конкорд» выплатить 5 млн руб. компенсации за незаконное использование интеллектуальной собственности. Соответствующее решение Арбитражного суда Республики Адыгея вступило в силу осенью прошлого года. Пивная продукция предприятия «Конкорд» под маркой «Майкопское» была признана контрафактной. По подсчетам истца, «Конкорду» удалось продать такой продукции на 53 млн руб.

Аналогичные претензии ООО «МПК Пивоваренный завод "Майкопский"» предъявило и к ООО «Майкопское пиво» (зарегистрировано в Адыгее в 2006 году, бенефициаром указан Сергей Аннин). Предварительное заседание по делу Арбитражный суд Адыгеи назначил на 28 февраля.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников, прогнозируя исход очередного судебного разбирательства между адыгейскими пивзаводами, отмечает, что в 2022 году истец уже обращался с аналогичным иском в суд, но ему было отказано, поскольку не был соблюден досудебный порядок обращения к ответчику с предложением прекратить охрану или продать истцу товарный знак.

«Вероятно, теперь истец осуществляет повторную попытку, однако за это время могли измениться обстоятельства использования товарного знака, и, если ответчик позаботился об этом, у истца будет меньше шансов выиграть иск, чем в первый раз»,— комментирует юрист. Оценивая настойчивость «Конкорда» в борьбе за спорный товарный знак, господин Ситников говорит, что, вероятно, истцу экономически выгоднее использовать этот бренд, нежели прекратить суды и выпустить новую этикетку.

Наталья Решетняк