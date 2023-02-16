Над Севастополем сбили два беспилотника

В Севастополе сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку»,— говорится в сообщении.

В Севастополе регулярно происходят атаки беспилотных дронов. Так, 16 января в районе города и над морем за сутки сбили 10 беспилотников. Ранее в Севастополе бессрочно продлили высокий «желтый» режим террористической опасности. Меры связаны с угрозой терактов на территории города. Впервые режим ввели после атаки беспилотников на штаб Черноморского флота.

Анастасия Донскова

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