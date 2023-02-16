В аэропорту Сочи отрылся первый в России капсульный аэроотель

Аэропорт Сочи стал первой воздушной гаванью России, в которой создали капсульный отель. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Отель расположили в центре терминала за стойкой информации в секторе В. Он состоит из 12 капсул, которые выглядят как полноценная комната (1,2x2 м) с личным пространством и спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг и полочками. Каждая капсула обеспечена вентиляцией и кондиционированием. Кроме того, для пассажиров с багажом и горнолыжным оборудованием в комнатах предусмотрены специальные места.

«Отель способен работать полностью в автономном режиме, и пассажиры в скором времени самостоятельно смогут пройти путь от бронирования до заселения без участия человека. Однако если потребуется помощь, сотрудники отеля помогут и ответят на все вопросы»,— отметили в пресс-службе аэропорта.

Татьяна Ручкина

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