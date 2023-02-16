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В Краснодаре 54% жителей заявили, что не хотят жить за рубежом

В Краснодаре 54% жителей заявили, что не покинули бы Россию, даже при условии возможности жить в любой стране мира. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Одними из самых распространенных аргументов краснодарцы назвали востребованность на рынке труда и нежелание расставаться с родственниками и друзьями. Женщины проявляли такое желание чаще мужчин.

О желании сменить страну на США заявили 11% опрошенных, среди которых большинство составляют мужчины. Жить в Италии хотели бы 7% краснодарцев. Испанию отметили 3% респондентов. По 2% голосов пришлось на Швейцарию, Германию, Канаду, Австралию и Японию.

Анастасия Донскова

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