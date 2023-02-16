Кубанские приставы за год взыскали 28 млрд рублей задолженностей

На Кубани приставы за год взыскали 28,3 млрд руб. неуплаченных алиментов, налогов, административных штрафов и других платежей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава ГУ ФССП Кубани Дмитрий Ткаченко.

Годом ранее общая сумма взысканных средств была меньше на 490 млн руб. Всего в 2022 году на исполнении было более 5 млн производств, из которых окончены 2,3 млн.

Взыскание долгов по алиментам составило 82% от всех исполнительных производств. В рамках обеспечения прав детей по содержанию было возбуждено 2007 уголовных дел. В ходе исполнительного розыска приставы выявили 520 скрывавшихся должников (+103 человека по отношению к 2021 году). По взысканию алиментов родителями с детей было открыто 123 исполнительных производства.

«Задача по надлежащему обеспечению жизни детей стоит на государственном уровне. К социально значимым производствам относятся обеспечение детей-сирот и своевременное предоставление дорогостоящих лекарств тем людям, в том числе и детям, которые в этом нуждаются»,— отметил Дмитрий Ткаченко.

По налоговым платежам было взыскано более 7 млрд руб. задолженностей. (на 500 млн руб. больше, чем в 2021 году). По обеспечению дорогостоящими лекарствами на исполнении были более 250 производств, которые были исполнены в полном объеме.

Анастасия Донскова, Татьяна Ручкина

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