В Адыгее на экс-директора рыбоводного завода завели дело из-за погибшего молодняка

В Адыгее на экс-директора рыбоводного завода завели уголовное дело о халатности из-за 94 тыс. штук погибшего молодняка стерляди и 17 тыс. штук русского осетра. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ

Согласно информации пресс-службы следственного ведомства, данный эпизод имел место в августе минувшего года, когда руководитель покинул рабочее место в отсутствии служебной необходимости, и в этот момент на заводе произошло аварийное отключение насосов, подававших кислород в бассейны с рыбой. Из-за того, что работу насосов оперативно восстановить не удалось, рыба погибла.

Кром того, по данным следствия, мужчина в период летом 2022 года не организовал должным образом работу цехов и не проконтролировал соблюдение биотехнических процессов рыборазведения, что привело к недостаче молоди стерляди и русского осетра.

Ущерб от небрежных действий подозреваемого превысил 12 млн. руб., уточняется в релизе.

Дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ по Адыгее, сейчас следователи закрепляют доказательства.

Михаил Волкодав

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