Строительство трассы «Таврида» завершат в 2023 году

В этом году завершится строительство последнего, восьмого этапа трассы «Таврида». В итоге въезд в Севастополь будет доделан и откроются все четыре полосы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

«Сейчас ведутся заключительные работы. Восьмой этап трассы "Таврида" — самый главный и долгожданный большой федеральный проект, который соединит весь Крымский полуостров от Крымского моста до Севастополя»,— отметил Михаил Развожаев.

Строительство четырехполосной трассы «Таврида» протяженностью 250,7 км началось в 2017 году. Дорога от Керчи до Севастополя состоит из восьми участков, шесть из которых проходят по территории Крыма и два — в административных границах Севастополя.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram