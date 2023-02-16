В Краснодаре скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при падении Су-34 в Ейске

В больнице Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении истребителя Су-34 во дворе многоквартирного дома в Ейске. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.

«От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнование родным и близким Ксюши, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты»,— написал господин Бублик.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что девочка с ожогами попала в отделение реанимации одной из больниц Краснодара в октябре прошлого года. Из огня спасся ее 9-летний брат. Отец и бабушка детей погибли.

При падении самолета Су-34 осенью прошлого года пожар охватил несколько подъездов дома на улице Коммунистической, 20/1. Причиной падения истребителя стали чайки, попавшие в двигатель при взлете. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 45 жителей дома пострадали. В настоящее время идут работы по восстановлению разрушенной части здания.

Анастасия Донскова

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