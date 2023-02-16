Жительницу Краснодара оштрафовали за выкрики лозунгов против армии

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал жительницу Краснодара, выкрикивавшую лозунги против вооруженных сил РФ в одном из кафе города. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что вечером 29 января женщина, находясь в зале заведения, громко высказывала лозунги, дискредитирующие действия российских военных. В ходе заседания вина злоумышленницы была доказана, ее обязали выплатить 40 тыс. руб. штрафа.

Ранее полиция Краснодара задержала супругов Овчинниковых в одном из городских кафе после жалобы посетителей на асоциальное поведение пары. Мужчина и женщина, по заявлению очевидцев, громко высказывали критику СВО. При задержании женщина оскорбляла правоохранителей и выкрикивала проукраинские лозунги. Алексею Овчинникову назначили 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Его супругу Олесю оштрафовали на 1 тыс. руб. за данное правонарушение и возбудили в ее отношении административное дело по ст. 20.3.3. КоАП (публичная дискредитация действий ВС РФ).

Анастасия Донскова

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