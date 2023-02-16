Глава Кубани предложил построить парк на месте запрещенной стройки в Темрюке

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил рассмотреть возможность строительства парка на месте недостроенного в Темрюке ЖК «Панорама». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Восьмиэтажный дом на 82 квартиры на ул. Розы Люксембург, 69 готов на 22%. Администрация поселения отказала застройщику в выдаче разрешения на строительство дома в 2017 году, однако он обжаловал его в судебном порядке. По проекту, дом должен появиться в опасной зоне — на склоне грязевого вулкана. При этом в проекте нет необходимого благоустройства и парковочных мест. Кроме того, здание возводилось вблизи музея-экспозиции военной техники «Военная горка». В феврале 2019 года суд удовлетворил иск администрации о сносе объекта, однако решение до сих пор не исполнено.

«Прежде всего это опасно для будущих жильцов из-за несоблюдения требований и параметров застройки. К тому же многоэтажка будет закрывать собой уникальную экспозицию. Есть судебное решение, и его нужно исполнять. Дома здесь быть категорически не должно. Рассмотрите возможность создания парка на этом месте»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор посетил и другие строящиеся объекты. В ЖК «Морской» нет достаточного количества мест в школах и детских садах, а также не хватает парковочных мест и зеленых зон. Застройщик уже начал работу по их устранению. Проблемы с нехваткой мест в соцучреждениях для детей выявили и в ЖК «Сады у моря».

Татьяна Ручкина

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