МВД Кубани: выброшенные на берег Сочи автомобили не принадлежат пропавшим в шторм семьям из Ставрополья

Полиция Кубани прокомментировала сведения о том, что в Сочи выброшенные на берег автомобили могли принадлежать туристам из Ставрополья, пропавшим в море год назад. Сообщение опубликовано в Telegram ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю



Накануне сильный шторм в Лазаревском районе Сочи вынес на берег моря два автомобиля в районе поселка Головинка.

«Сотрудниками полиции проведен осмотр, в результате которого установлены владельцы транспортных средств. В момент происшествия в данных автомобилях людей не было»,— говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях предположили, что выброшенные автомобили могли принадлежать группе туристов из Ставропольского края. 24 июня прошлого года во время проливных дождей в Сочи семеро отдыхающих попали в сильный поток разлившейся реки Чемитоквадже. Среди них были дети. Одного человека обнаружили дрейфующим на бревне в море, позже в тот же день были найдены тела двух туристов. Активная фаза поисков завершилась 4 июля прошлого года.

Анастасия Донскова

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