Главой кабмина Адыгеи стал Анзаур Керашев

Депутаты Госсовета-Хасэ республики Адыгея единогласно избрали председателем Кабинета министров республики Адыгея Анзаура Керашева, которого на эту должность предложил глава региона Мурат Кумпилов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Сам Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале сообщил, что у Анзаура Керашева есть большой опыт работы в управленческой команде региона.

«Убежден, что под его руководством органы исполнительной власти Адыгеи при поддержке депутатского корпуса и, конечно, федерального центра, смогут добиться еще больших результатов в достижении национальных целей, поставленных Президентом страны»,— написал он.

До сегодняшнего дня Анзаур Керашев занимал должность премьер-министра республики с приставкой «и. о.», он был назначен на нее в конце декабря 2021 года. До этого он работал заместителем главы правительства Адыгеи, ранее — министром образования республики.

Анзаур Керашев родился в 1976 году в Майкопе. В 1998 году окончил КубГТУ по специальности «Менеджмент», имеет ученую степень доктора экономических наук. Он был депутатом Совета народных депутатов Майкопа и Государственного Совета-Хасэ РА пятого созыва. Также работал директором Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа при Адыгейском госуниверситете, проректором АГУ по непрерывному образованию и инновационной деятельности.

Михаил Волкодав

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