За год с участников ДТП на Кубани взыскали 525 млн рублей штрафов

За 2022 год судебные приставы Краснодарского края взыскали с участников дорожно-транспортных происшествий 525 млн руб. Всего в 2022 году на исполнении находилось 1,5 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, сообщил журналистам руководитель ГУФССП по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко.

В первую очередь, приставы взыскивают задолженности с тех водителей, которые уже неоднократно нарушали ПДД и не оплачивали штрафы. С должников, накопивших более десяти штрафов, за год взыскали 189,5 млн руб. Еще 65,5 млн руб. были взысканы с почти 2,2 тыс. водителей, лишенных прав за вождение в нетрезвом состоянии.

«Данная категория — одна из наиболее значимых, и это вполне понятно. Человек, севший за руль в состоянии опьянения, сознательно подвергает опасности как свою жизнь, так и жизни других участников дорожного движения, в том числе, пешеходов», - отметил Дмитрий Ткаченко.

Татьяна Ручкина

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