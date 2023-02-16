В Краснодаре в 2023 году начнут строить ливневки и сети водоотведения

В 2023 году в Краснодаре планируют начать строительство трех важнейших для города ливневок и сетей водоотведения. О проектах рассказал Евгений Наумов на первой встрече с депутатами Законодательного собрания края в качестве главы города, сообщает пресс-служба мэрии.

«У столицы Кубани много проблем, и вместе мы будем их решать, искать наиболее продуктивные пути, определять перспективы дальнейшего развития нашего города»,— сказал Евгений Наумов.

Одним из крупнейших проектов в этом году станет строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора. Весной на него будет получена госэкспертиза, и во втором квартале начнется его возведение. На строительство этого коллектора выделено 13,3 млрд руб. федеральных средств, 3,1 млрд руб. — краевых и 200 млн руб. — муниципальных.

Вторым важным проектом станет строительство ливневки протяженностью более 11 км в районе Западного обхода. Коллектор возведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Третий объект появится в Музыкальном микрорайоне — ливневый коллектор балки Осечки от Ростовского шоссе до ул. Ягодина и далее до пос. Колосистого протяженностью 8 км. Он позволит решить проблему подтоплений в микрорайоне. До конца года по нему планируется получить Главгосэкспертизу.

На заседании глава Краснодара отметил, что в этом году в городе будут сданы 35 соцобъектов: 10 школ, 21 детсад, три спорткомплекса и детская поликлиника в микрорайоне Гидростроителей.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram