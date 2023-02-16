Бывшие земли Надежды Цапок перешли аффилированной с «Агрокомплексом» компании

АО «Маяк» из станицы Кущевской передало права аренды паевой земли площадью около 8 тыс. га компании «Резорт Менеджмент», зарегистрированной в ФТ «Сириус», объявление о передаче права опубликовано 14 февраля в одной из краевых газет.

АО «Маяк» обрабатывало земли пайщиков, которые до 2011 года находились в распоряжении Надежды Цапок, матери лидера банды «Цапковские», госпожа Цапок возглавляла компанию «Артекс-Агро». После аннулирования договора аренды с Надеждой Цапок сельхозугодия перешли в распоряжение АО «Маяк», созданного юристами Викторией Лесной и Светланой Мартыновой, учредителями АО являются Борис Гурдисов (муж Виктории Лесной) и Владимир Колесник (отец Светланы Мартыновой).

ООО «Резорт Менеджмент» было зарегистрировано в 2021 году, является туристическим агентом, учредители – Олег Качалов и Кирилл Савенков. Господин Савенков руководит компанией «КП Шале», учредителем которой является компания «Мантера», связанная с холдингом «Агрокомплекс им. Н. Ткачева».

Анна Перова, Краснодар