Политическое хулиганство подтвердила апелляция

В Челябинске областной суд отказал анархистам Дмитрию Цибуковскому и Анастасии Сафоновой в отмене приговора по уголовному делу о баннере на заборе здания ФСБ. В сентябре 2022 года первая инстанция при повторном рассмотрении дела признала их виновными в хулиганстве по мотиву политической ненависти и приговорила к реальным срокам. До рассмотрения дела в областном суде фигуранты вышли на свободу, поскольку за время пятилетнего преследования отбыли назначенное наказание в виде лишения свободы. Адвокат активистов сообщил о намерении обжаловать решение облсуда.



Челябинский апелляционный суд во второй раз рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело супругов-анархистов Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой, обвиняемых в хулиганстве по мотиву политической ненависти и вражды (ч.2 ст.213 УК РФ). Приговор Центрального районного суда Челябинска от 19 сентября 2022 года оставлен без изменения. Эту информацию «Ъ-Южный Урал» сообщил адвокат фигурантов Андрей Лепехин и подтвердили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Приговор, которым Цибуковскому назначили два года лишения свободы, а Сафоновой — год и девять месяцев в колонии общего режима, обжаловала только сторона защиты. «Апелляция нам отказала. Мы намерены обжаловать решение, как только получим документы»,— сообщил господин Лепехин.

До оглашения решения по делу в апелляционном суде оба фигуранта вышли на свободу. В начале декабря 2022 года по представлению начальника СИЗО №3 облсуд постановил освободить Анастасию Сафонову в связи с фактическим отбытием наказания. Из следственного изолятора она вышла 9 декабря. Через два месяца — 8 февраля по аналогичным основаниям на свободу выпустили Дмитрия Цибуковского.

Уголовное преследование челябинских активистов продолжается на протяжении пяти лет из-за акции, которую они устроили в 2018 году. По версии следствия, в феврале активисты повесили на заборе здания УФСБ России по Челябинской области плакат «ФСБ — главный террорист», а также бросили во двор горящий файер. Видеозапись происходящего выложили в сообществе анархистского движения «Народная самооборона» (признано судом террористической организацией и запрещено в РФ) в «ВКонтакте» и пояснили, что сделали это в знак солидарности с «репрессируемыми по всей стране анархистами». По мнению стороны обвинения, соучастники «дерзко и цинично» нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения. Файер силовики посчитали оружием. Также Цибуковскому и Сафоновой вменяли вандализм (ч.2 ст.214 УК РФ) из-за рисунка на трансформаторной будке против пенсионной реформы и надписи «Наша бедность — их прибыль». От ответственности по этой статье их освободили в связи с истечением срока давности.

В суде дело рассматривалось дважды. В сентябре 2021 года Центральный районный суд признал супругов виновными и приговорил Дмитрия Цибуковского к двум годам шести месяцам, а Анастасию Сафонову — к двум годам колонии общего режима. В ноябре того же года областной суд отменил приговор и направил материалы на новое рассмотрение в первую инстанцию. В сентябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска вновь вынес обвинительный приговор и назначил реальные сроки, меньше тех, к которым присудили в первый раз и тех пяти лет каждому, что запрашивал прокурор. Накануне этого решения пресс-служба УФСБ России по Челябинской области сообщила о задержании Цибуковского и Сафоновой при попытке перехода госграницы через пункт пропуска в Оренбургской области. Тогда они находились под мерой пресечения в виде запрета определенных действий. На протяжении пяти лет супругов несколько раз заключали под стражу на несколько месяцев, начиная с 2020 года. Некоторое время они провели под домашним арестом, большую часть периода следствия и судов мерой пресечения для них был запрет определенных действий.

Юлия Гарипова