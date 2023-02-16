Малым и средним разделят платежи

Депутаты законодательного собрания Челябинской области предложили предоставлять арендующим движимое госимущество субъектам малого и среднего бизнеса рассрочку на его покупку сроком на пять лет. Соответствующий законопроект о внесении поправок в региональный закон одобрил профильный комитет областного парламента. Документ рассмотрят на заседании 22 февраля. Сейчас предприниматели могут получить рассрочку только на приобретение находящейся в собственности региона недвижимости. Эксперты положительно оценивают законопроект, отмечая, что он позволит промышленникам ускорить развитие производств.
Законопроект рассмотрят на заседании заксобрания на следующей неделе
Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ
Комитет по экономической политике законодательного собрания Челябинской области одобрил законопроект о внесении изменений в региональный закон, регламентирующий порядок управления государственной собственностью региона и его приватизации. Поправками предлагается дать субъектам малого и среднего бизнеса возможность выкупать в рассрочку арендуемое движимое имущество, которое находится в собственности региона. Рассрочку для предпринимателей предлагается установить на пять лет, сообщается в опубликованном на сайте регионального парламента законопроекте.
Документ разработали депутаты областного заксобрания Владимир Дремов, Евгений Илле, Дмитрий Клеутин, Вадим Ромасенко и Евгений Субачев. Законопроект связан с принятыми в декабре прошлого года Госдумой РФ поправками к федеральному закону №159-ФЗ, которые с 1 марта 2023 года дадут субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) право на выкуп арендуемого ими у государства движимого имущества. Такую возможность предоставят и юридическим лицам с уже действующими договорами аренды. Для выкупа движимого имущества оно должно находиться во владении и пользовании у предпринимателя не менее одного года.
«В конце прошлого года мы приняли законопроект, предоставляющий предпринимателям приоритетное право выкупа арендуемого движимого имущества: самоходной техники, станков, машин и механизмов. Сейчас считаем нужным предоставить им рассрочку на их приобретение. В случае принятия законопроекта будем оценивать его эффективность. Исходя из этого примем решение, нужно ли его корректировать»,— пояснил «Ъ-Южный Урал» Евгений Илле. По его словам, депутаты заксобрания уже обратились в министерство имущества с просьбой ускорить разработку перечня движимого имущества для предоставления субъектам МСП.
Проект закона рассмотрят на заседании законодательного собрания Челябинской области 22 февраля. Евгений Илле считает, что поправки позволят улучшить положение предприятий с хорошо отлаженной производственной деятельностью.
Сейчас министерство имущества Челябинской области разрабатывает перечень регионального движимого имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП. Всего в список планируется включить 48 объектов. Перечень планируется разработать в первом квартале этого года.
Как отмечают авторы законопроекта, его принятие не потребует выделения дополнительных денег из бюджета Челябинской области и не повлечет для него расходы. По их словам, поправки позволят улучшить экономическое положение предпринимателей.
«Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса приобрести в собственность областное движимое имущество, находящееся у них в пользовании, без привлечения кредитных средств, тем самым обеспечив дополнительные возможности развития предпринимательства»,— отмечают в пресс-службе областного заксобрания.
Председатель комитета по промышленности челябинского регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов считает введение рассрочки на покупку движимого имущества значимой возможностью для малого и среднего бизнеса. По его мнению, такое решение принесет большую выгоду промышленникам.
«Это обеспечило бы им доступ к оборудованию, станкам, спецтехнике, которые, возможно, ранее были недоступны из-за финансовых ограничений. Думаю, это могло бы помочь улучшить их экономическое положение, обеспечив их необходимыми ресурсами без необходимости полной предоплаты. Кроме того, это даст предпринимателям больше гибкости при инвестировании в новые технологии или оборудование, поскольку они смогут распределять платежи»,— отмечает Павел Золотов. По его словам, введение рассрочки на приобретение движимого имущества будет стимулировать увеличение числа рабочих мест на предприятиях и экономический рост региона в целом.
Сейчас в регионе представители малого и среднего бизнеса могут приобрести в рассрочку только арендуемое недвижимое имущество, которое находится в областной собственности. Срок платежей не может превышать семи лет.