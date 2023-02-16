Малым и средним разделят платежи

Депутаты законодательного собрания Челябинской области предложили предоставлять арендующим движимое госимущество субъектам малого и среднего бизнеса рассрочку на его покупку сроком на пять лет. Соответствующий законопроект о внесении поправок в региональный закон одобрил профильный комитет областного парламента. Документ рассмотрят на заседании 22 февраля. Сейчас предприниматели могут получить рассрочку только на приобретение находящейся в собственности региона недвижимости. Эксперты положительно оценивают законопроект, отмечая, что он позволит промышленникам ускорить развитие производств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законопроект рассмотрят на заседании заксобрания на следующей неделе

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Законопроект рассмотрят на заседании заксобрания на следующей неделе

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Комитет по экономической политике законодательного собрания Челябинской области одобрил законопроект о внесении изменений в региональный закон, регламентирующий порядок управления государственной собственностью региона и его приватизации. Поправками предлагается дать субъектам малого и среднего бизнеса возможность выкупать в рассрочку арендуемое движимое имущество, которое находится в собственности региона. Рассрочку для предпринимателей предлагается установить на пять лет, сообщается в опубликованном на сайте регионального парламента законопроекте.

Документ разработали депутаты областного заксобрания Владимир Дремов, Евгений Илле, Дмитрий Клеутин, Вадим Ромасенко и Евгений Субачев. Законопроект связан с принятыми в декабре прошлого года Госдумой РФ поправками к федеральному закону №159-ФЗ, которые с 1 марта 2023 года дадут субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) право на выкуп арендуемого ими у государства движимого имущества. Такую возможность предоставят и юридическим лицам с уже действующими договорами аренды. Для выкупа движимого имущества оно должно находиться во владении и пользовании у предпринимателя не менее одного года.

«В конце прошлого года мы приняли законопроект, предоставляющий предпринимателям приоритетное право выкупа арендуемого движимого имущества: самоходной техники, станков, машин и механизмов. Сейчас считаем нужным предоставить им рассрочку на их приобретение. В случае принятия законопроекта будем оценивать его эффективность. Исходя из этого примем решение, нужно ли его корректировать»,— пояснил «Ъ-Южный Урал» Евгений Илле. По его словам, депутаты заксобрания уже обратились в министерство имущества с просьбой ускорить разработку перечня движимого имущества для предоставления субъектам МСП.

Проект закона рассмотрят на заседании законодательного собрания Челябинской области 22 февраля. Евгений Илле считает, что поправки позволят улучшить положение предприятий с хорошо отлаженной производственной деятельностью.

Сейчас министерство имущества Челябинской области разрабатывает перечень регионального движимого имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП. Всего в список планируется включить 48 объектов. Перечень планируется разработать в первом квартале этого года.

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие не потребует выделения дополнительных денег из бюджета Челябинской области и не повлечет для него расходы. По их словам, поправки позволят улучшить экономическое положение предпринимателей.

«Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса приобрести в собственность областное движимое имущество, находящееся у них в пользовании, без привлечения кредитных средств, тем самым обеспечив дополнительные возможности развития предпринимательства»,— отмечают в пресс-службе областного заксобрания.

Председатель комитета по промышленности челябинского регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов считает введение рассрочки на покупку движимого имущества значимой возможностью для малого и среднего бизнеса. По его мнению, такое решение принесет большую выгоду промышленникам.

«Это обеспечило бы им доступ к оборудованию, станкам, спецтехнике, которые, возможно, ранее были недоступны из-за финансовых ограничений. Думаю, это могло бы помочь улучшить их экономическое положение, обеспечив их необходимыми ресурсами без необходимости полной предоплаты. Кроме того, это даст предпринимателям больше гибкости при инвестировании в новые технологии или оборудование, поскольку они смогут распределять платежи»,— отмечает Павел Золотов. По его словам, введение рассрочки на приобретение движимого имущества будет стимулировать увеличение числа рабочих мест на предприятиях и экономический рост региона в целом.

Сейчас в регионе представители малого и среднего бизнеса могут приобрести в рассрочку только арендуемое недвижимое имущество, которое находится в областной собственности. Срок платежей не может превышать семи лет.

Михаил Бычков