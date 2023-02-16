Нижегородские музеи проводят тренировки по эвакуации имущества

Как стало известно «Ъ-Приволжье», как минимум два государственных музея Нижнего Новгорода в феврале проводят тренировки по эвакуации. Во время таких учений сотрудники музея засекают, сколько времени им понадобится, чтобы погрузить имущество и фонды.

По словам собеседников издания, учреждения должны отчитаться о результатах в министерство культуры. В ведомстве «Ъ-Приволжье» сообщили, что это плановые мероприятия и руководители учреждений самостоятельно принимают решение об организации таких учений. Есть ли нормативы для сдачи зачетов и проводились ли учения в предыдущие годы, не уточняется.

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Наталья Алексеева