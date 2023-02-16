Peugeot представил гибридные кроссоверы 3008 и 5008

Компания Peugeot представила гибридные кроссоверы 3008 и 5008, которые получили новую силовую установку.
Автомобили оснащены бензиновым 1,3-литровым турбомотором и 28-сильным электродвигателем, интегрированным в 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Литий-ионная батарея на 898 Вт•ч обеспечивает возможность движения на электротяге в отдельных режимах движения.
Визуально новые модификации ничем не отличаются от других версий кроссоверов. В салоне изменения свелись только к новой графике цифровой панели приборов и мультимедиа, которые отображают новые режимы работы силовой установки.
Позднее новая гибридная система появится на других моделях Peugeot, в том числе на 208, 2008, 308, 308 SW и 408.
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