В МИД России пригрозили космическими ударами по инфраструктуре США

Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов заявил, что компоненты космической гражданской инфраструктуры США, используемые для боевых действий на Украине,— это законная цель для ответных ударов России. Он уточнил, что использование США гражданских спутников вызывает вопросы у МИД России.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях… Указываем, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара»,— сказал Константин Воронцов (цитата по ТАСС).

То же самое в ноябре 2022 года говорил другой представитель департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. Тогда он также сообщил, что «квазигражданская инфраструктура» США может стать законной целью для ответных действий со стороны России.

Андрей Сапожников