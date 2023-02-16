Минфин разработал проект указа о выплате долгов по валютным госгарантиям в рублях

Минфин подготовил проект указа президента, согласно которому Россия будет в рублях расплачиваться по государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте. Это касается как российских юрлиц и физлиц, так и других стран и международных организаций.

Согласно указу, сумма неисполненных обязательств в иностранной валюте должна будет указываться ее бенефициаром в рублях по курсу Центробанка России на дату требования. Деньги будут перечислены на открытый в России банковский счет бенефициара или третьего лица.

Как указали в ведомстве, возможности России исполнять валютные обязательства сильно ограничены из-за геополитической ситуации. В Минфине полагают, что эти изменения нужны для того, чтобы не допустить технических дефолтов из-за невозможности перевода валюты.

«Требования бенефициаров об исполнении государственных гарантий, содержащие положения о перечислении денежных средств в иностранной валюте, удовлетворению не подлежат»,— говорится в документе.

С апреля Минфин платит по евробондам в рублях из-за отказа иностранного банка-контрагента от исполнения поручений в валюте. В июне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании могут платить по евробондам в рублях из-за санкций против России. В ноябре Минфин допустил возможность обмена российских евробондов на российские бумаги.

Анастасия Ларина