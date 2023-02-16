В УВД Дзержинска прошел обыск по делу о мошенничестве

В УМВД России по городу Дзержинску прошли следственные мероприятия с участием оперативников нижегородского УФСБ. Официальных комментариев о причинах обыска следственные органы пока не дают. Источники «Ъ-Приволжье» утверждают, что мероприятия проходили по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в январе.

Отдельных сотрудников полиции Дзержинска якобы подозревают в том, что они собирали с предпринимателей деньги для назначения одного из офицеров на должность начальника отдела УМВД по борьбе с экономической преступностью. В полиции также пока не комментируют случившееся в стенах полицейского управления.

Добавим, что руководитель УВД Дзержинска еще не назначен. Начальник городского управления Дмитрий Постников в декабре прошлого года был вынужден уволиться по выслуге лет после того, как местные блогеры и СМИ рассказали о проведении новогоднего корпоратива полицейских в одном из кафе. Сейчас обязанности начальника УМВД временно исполняет полковник Андрей Шаронов.

Иван Сергеев