Кассационный суд изменил приговор бывшему главе Томска Ивану Кляйну

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) рассмотрел жалобу защиты на приговор экс-мэру Томска Ивану Кляйну, осужденному на два года колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное совмещении поста мэра с занятием бизнесом. «Суд прекратил уголовное преследование Кляйна по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Приговор по двум эпизодам ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) оставлен без изменения», — говорится в telegram-канале «За Кляйна». Напомним, защитники настаивают на полном оправдании бывшего градоначальника. Сам экс-глава Томска, выступая сегодня в суде, просил вернуть ему «честное имя и дать возможность служить людям столько, насколько позволит здоровье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

30 декабря 2021 года Ивану Кляйну вынесли приговор по первому уголовному делу. По ст. 285 (злоупотребление полномочиями) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) Советский райсуд Томска назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Этот срок он отбыл, находясь вначале в СИЗО, а потом под домашним арестом. В июле 2022 года Томский областной суд подтвердил законность этого решения. После вступления решения в законную силу его полномочия градоначальника были прекращены.

Сейчас в Советском суде Томска слушается второе дело в отношении бывшего градоначальника. Экс-чиновнику вменяется в вину злоупотребление полномочиями при приемке работ по ремонту дороги, которые были выполнены с нарушениями, и причинение городской казне ущерба в размере 74 млн руб. Бывший мэр отрицает и эти обвинения.

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Илья Николаев