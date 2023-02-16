Из краевого бюджета планируют выделить 2 млн рублей на соревнования по приготовлению пиццы

В рамках празднования 300-летия Перми в 2023 году в столице Прикамья планируется провести фестиваль «Народная пицца». Информация об этом содержится в поправках в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесенных на рассмотрение в заксобрание. На проведение мероприятия предлагается дополнительно выделить из краевой казны 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как указано в финансово-экономическом обосновании, в эту сумму включены расходы на оборудование кухни, аренду и установку шатров, обеспечение участников продуктами и средства на выплату им денежных призов, а также на организацию работы судейской бригады. Она будет состоять из шести человек — четырех пермских судей и двух судей международного уровня, которыми станут известный российский шеф-повар Илья Лазерсон и президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский. Помимо соревновательной части программа фестиваля будет включать мастер-классы, лекции и презентации, посвященные особенностям выпечки и продажи пиццы.

Летом прошлого года при поддержке краевых властей в Перми проходило аналогичное мероприятие, но под другим названием — Чемпионат Урала по пицце. Чемпионат тоже состоял из соревнований между пиццайоло и развлекательной программы в виде лекций и мастер-классов. В судейскую бригаду тогда вошли пермские представители ресторанного бизнеса, вице-президент Ассоциации Пиццайоло России по региональному развитию Рудаков Илья и господин Грицевский.