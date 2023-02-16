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Жители перешли на специальное потребление

В 2022 году сократился оборот розничной торговли в Татарстане

На фоне проведения спецоперации в Татарстане сократилась потребительская активность. По итогам 2022 года оборот розничной торговли снизился более чем на 3%, в том числе непродовольственными товарами — почти на 9%. Показатели оказались хуже тех, что прогнозировало правительство Татарстана год назад, но лучше, чем скорректированные ожидания в середине года. При этом в барах, кафе и ресторанах жители республики стали тратить больше. Также увеличился объем рынка платных услуг.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли республики в 2022 году составил 1,22 трлн руб. Это на 3,1% меньше, чем по итогам 2021 года (если сравнивать в сопоставимых ценах). Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Снижение потребительской активности произошло на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Так, если в первом квартале наблюдался рост объемов торговли на 2,8%, то в апреле–июне падение составило 7,7%. В третьем квартале сокращение удалось значительно снизить, но в октябре, после объявления мобилизации, жители Татарстана стали снова экономить. В декабре падение оборота розничной торговли достигало 8,5%.

Из данных Татарстанстата следует, что жители республики начали больше тратить на еду. Так, оборот торговли продовольственными товарами по итогам 2022 года достиг 566,8 млрд руб. Это на 4,8% больше, чем годом ранее. Максимальный рост трат наблюдался в августе — на 9,4%.

В то же время оборот розничной торговли непродовольственными товарами за 2022 год сократился на 8,9%. Максимальное падение зафиксировали в апреле — на 18%, а в декабре оно сократилось до 8,9%. Ранее заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин объяснял, что «большое снижение идет по автомобильной продукции», а «изначально было то же самое по мобильным телефонам, технике».

Итоги года для потребительского рынка оказались хуже, чем представленные кабмином Татарстана прогнозы в начале 2022 года. Тогда планировалось, что объемы торговли по итогам года вырастут на 2,4%. После начала спецоперации ожидаемый процент был скорректирован: по прогнозу социально-экономического развития республики, подготовленному при планировании бюджета на текущий год, сокращение оборота розничной торговли в 2022 году оценивалось в 6,7%. Итоговые данные Татарстанстата не подтвердили столь пессимистичные настроения в правительстве.

Оборот общественного питания (показатель включает доходы ресторанов, баров, кафе, столовых, а также поставщиков продуктов) по итогам 2022 года оказался даже в плюсе. Он достиг 54,7 млрд руб. Это на 3,6% больше, чем в предыдущем году. При этом только в ноябре выручка заведений выросла на 19,9% к аналогичному месяцу 2021 года, в декабре — на 7,1%.

Таким образом, показатели в сфере общепита вернулись фактически к допандемийному уровню. Напомним, по итогам 2020 года общее сокращение оборота татарстанских заведений достигло 26,4%. Пик падения пришелся на апрель, когда общепит потерял 63% прежнего оборота (в мае — 55,9%), когда рестораны работали в республике только навынос и на доставку. В 2021 году оборот восстановился только на 17,8% (выручка сокращалась осенью на фоне введения QR-кодов, которые требовали при посещения баров и ресторанов). В 2022 году оборот общественного питания заметно рос в январе. Однако после объявления спецоперации РФ на Украине пошел спад (максимально в апреле — на 7%), однако с августа началось постепенное восстановление оборота общественного питания. Этот процесс не остановила даже объявленная частичная мобилизация в стране: выручка также росла в сентябре и октябре.

Объем рынка платных услуг населения в 2022 году вырос на 3,4% — до 343,5 млрд руб. Объем бытовых услуг достиг 53,3 млрд руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее. При этом заметно сократился объем услуг по ремонту и пошиву обуви и одежды. Также сократилась выручка у фотоателье, мебельных мастерских.

Напомним, что по итогам 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%. Годовая инфляция в регионе оказалась ниже, чем в среднем по России, хотя год назад регулятор прогнозировал ее на уровне 4%. Годом ранее инфляция в Татарстане составляло 8,7%.

«Рост оборота общепита можно отнести к тому, что все большей популярностью у людей пользуются готовые блюда (чтобы не тратить время на их приготовление) — растет направление „онлайн-еды“»,— говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Рост рынка платных услуг он объясняет тем, что «люди все больше доверяют, допустим, какую-то работу по дому специалисту». «Многие не хотят тратить на это время, да и зачастую делать самостоятельно получается дороже»,— указывает он.

Кирилл Антонов

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